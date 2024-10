Cortei e manifestazioni per la pace in tutta Italia: “Fermiamo le guerre, cessate il fuoco a Gaza” (Di sabato 26 ottobre 2024) Decine di migliaia di persone, da Milano a Bari, da Palermo a Torino, oggi hanno manifestato per manifestare per la pace. Circa 20mila a Roma, secondo gli organizzatori. Anche sindacati e partiti di opposizione in piazza. Al centro della protesta il conflitto in Ucraina e i bombardamenti su Gaza, ma anche le spese militari Italiane. Fanpage.it - Cortei e manifestazioni per la pace in tutta Italia: “Fermiamo le guerre, cessate il fuoco a Gaza” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Decine di migliaia di persone, da Milano a Bari, da Palermo a Torino, oggi hanno manifestato per manifestare per la. Circa 20mila a Roma, secondo gli organizzatori. Anche sindacati e partiti di opposizione in piazza. Al centro della protesta il conflitto in Ucraina e i bombardamenti su Gaza, ma anche le spese militarine.

Pace in Medio Oriente - si muovono i cortei del "Cessate il fuoco" - AGI - I primi manifestanti sono già presenti in piazza a Roma, in zona Piramide, in occasione della manifestazione per la pace intitolata "Fermiamo le guerre, il tempo della pace è ora". Una mobilitazione nazionale per chiedere il "cessate il fuoco ... (Agi.it)

Giornata per la pace - cortei in 7 città - 13.24 "Fermiamo le guerra,il tempo della pace è ora": questo lo slogan della Giornata di mobilitazione promossa dalle reti Europe for Peace, Rete italiana Pace e Disarmo, Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della pace. Aderiscono ... (Televideo.rai.it)

Doppia manifestazione a Roma sabato 26 ottobre : orari - percorsi dei cortei per la pace e bus deviati - Pomeriggio di cortei per la pace a Roma sabato 26 ottobre 2024: a partire dalla 14.30 manifestazione da Piramide e dall'Esquilino, previste strade chiuse, divieti di sosta e linee bus deviate.Continua a leggere (Fanpage.it)