Correnti gelide polari, nevi a quote basse e l'arrivo dell'inverno: pronto lo stravolgimento (Di sabato 26 ottobre 2024) Stiamo assistendo ad un autunno parecchio piovoso, con temperature che però son quasi sempre rimaste al di sopra della media del periodo, in particolare al sud Italia. Ma l'arrivo dell'inverno è dietro l'angolo. E con questo anche il freddo e la neve, come riferisce MeteoGiuliacci: “Il brusco abbassamento delle temperature atteso per i primi giorni di novembre potrebbe allora aprire le porte a interessanti e clamorosi scenari nevosi che ci proietterebbero avanti nel calendario a una situazione tipicamente invernale. Intorno al 3-4 di novembre è probabile l'irruzione sull'Italia di gelide Correnti polari che dovrebbero causare un brusco crollo delle temperature, destinate così a scendere di diversi gradi al di sotto della norma, in pratica su valori tipici di fine dicembre o inizio gennaio”. Il sito meteogiuliacci. Iltempo.it - Correnti gelide polari, nevi a quote basse e l'arrivo dell'inverno: pronto lo stravolgimento Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Stiamo assistendo ad un autunno parecchio piovoso, con temperature che però son quasi sempre rimaste al di sopraa media del periodo, in particolare al sud Italia. Ma l'è dietro l'angolo. E con questo anche il freddo e la neve, come riferisce MeteoGiuliacci: “Il brusco abbassamentoe temperature atteso per i primi giorni di novembre potrebbe allora aprire le porte a interessanti e clamorosi scenari nevosi che ci proietterebbero avanti nel calendario a una situazione tipicamente invernale. Intorno al 3-4 di novembre è probabile l'irruzione sull'Italia diche dovrebbero causare un brusco crolloe temperature, destinate così a scendere di diversi gradi al di sottoa norma, in pratica su valori tipici di fine dicembre o inizio gennaio”. Il sito meteogiuliacci.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MeteoGiuliacci, quando arriva il freddo dell'inverno: c'è la data per la neve e il gelo - Stiamo assistendo ad un autunno parecchio piovoso, con temperature che però son quasi sempre rimaste al di sopra della media del periodo, in ... (iltempo.it)

Meteo: non solo pioggia, presto arriva la prima neve a bassa quota - L'autunno per il momento si è dimostrato decisamente piovoso, uno dei più umidi degli ultimi decenni, ma non molto freddo e, anzi, le temperature sono rimaste per lo più al di sopra della norma, sopra ... (meteogiuliacci.it)

Un “caldo” ottobre: previste massime fino a 5 gradi sopra la media - BOLZANO. Cielo nuvoloso ma temperature di 5 gradi sopra la media e massime tra 19 e 20 gradi fino a mercoledì e anche oltre. Dieter Peterlin - meteorologo della Provincia - dice che sulle Alpi permarr ... (altoadige.it)

METEO: fiocchi in collina in arrivo a novembre? - La prima neve in collina è sempre un evento atteso, specialmente per chi vive nelle aree collinari d’Italia, dove l’arrivo dei primi fiocchi rappresenta ... (meteogiornale.it)