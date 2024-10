Inter-news.it - CONFERENZA – Thiago Motta alla vigilia di Inter-Juventus: tutte le dichiarazioni

(Di sabato 26 ottobre 2024)protagonista dellastampa didi. L’allenatore ha risposto alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 11:30. Un’ora dopo toccherà a Simone Inzaghi.DI11.43 Finisce lastampa di. Dove questa partita si giocherà domani? Domani si affrontano due grandi squadre con grandi giocatori in campo, serve fare un’ottima fase difensiva e offensiva, giocando bene nelle transizioni. Prima linea dopo nove giornate, che peso ha la gara di domani? Partita che va affrontata come sempre al duecento per cento, giusto che sia così, dopo questa ne mancheranno ancora tantissime. Dove portare l’? E’ una squadra che gioca bene a calcio, quando velocizza il gioco in avanti è molto pericoloso. Dobbiamo essere molto attenti.