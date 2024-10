Romadailynews.it - Cina: festival dei cori di bambini sino-francesi inizia ad Haikou

(Di sabato 26 ottobre 2024), 26 ott – (Xinhua) – Undidie’to ieri a, nella provincia di Hainan, per evidenziare l’amicizia-francese e promuovere gli scambi culturali trae Francia. Durante l’evento, duediprovenienti da Wuzhishan, nell’Hainan, e Parigi, in Francia, si esibiranno in tre spettacoli rispettivamente al Teatro di canto e danza di Hainan, all’Universita’ di Hainan e nel villaggio di Maona nella citta’ di Wuzhishan. (Xin) Agenzia Xinhua