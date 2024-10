Chi è Nina Rima, dalla violenza sessuale alla perdita della gamba: marito e figli (Di sabato 26 ottobre 2024) Nata a Milano nel 1999, Nina Rima è una delle influencer e modella italiane più seguite e apprezzate. La sua storia non è solo di successo, ma anche di sfide e resilienza. Sin da piccola, Nina affronta situazioni difficili: cresce a Milano con la madre e la sorella maggiore, segnata dall’assenza del padre e da L'articolo Chi è Nina Rima, dalla violenza sessuale alla perdita della gamba: marito e figli proviene da Blog Tivvù. Blogtivvu.com - Chi è Nina Rima, dalla violenza sessuale alla perdita della gamba: marito e figli Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Nata a Milano nel 1999,è una delle influencer e moitaliane più seguite e apprezzate. La sua storia non è solo di successo, ma anche di sfide e resilienza. Sin da piccola,affronta situazioni difficili: cresce a Milano con la madre e la sorella maggiore, segnata dall’assenza del padre e da L'articolo Chi èproviene da Blog Tivvù.

“Sono stata stuprata a 15 anni. Ci avrà messo cinque minuti a venire. Poi mi ha detto : ‘se sapevo che eri così mi risparmiavo la fatica” : lo confessa Nina Rima - L’influencer Nina Sophie Rima ha raccontato il tuo passato tormentato nel libro “Tutto quello che non ti aspetti” non solo l’incidente a 17 anni che le ha portato via la gamba, ma anche la violenza sessuale subita a 15 anni. La scrittrice 25enne ha ... (Ilfattoquotidiano.it)