C’è sempre Goldoni con la comicità Al Festival Gad si ride ancora

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ultimi due giorni per la 77ª edizione delNazionale d’Arte Drammatica, Gad. Oggi alle 21 al Teatro Rossini chiuderà il cartellone degli spettacoli. In concorso “Il teatro comico“ di Carlo, messo in scena dalla Compagnia La Graticcia di Verona per la regìa di Giovanni Vit. L’opera-manifesto della riformaana torna in scena in una perfetta trasposizione da parte della compagnia scaligera: tra lazzi e dinamiche realistiche proprie di una compagnia di comici, gli attori sono particolarmente credibili e a proprio agio in questa rappresentazione metateatrale. Il pubblico, tra una battuta e l’altra, sarà portato spesso a riflettere sul mondo teatrale e sull’arte della recitazione. Nel cast figurano Ugo Castellani, Cesare Fiorini, Lorenzo Porcasi, Valentina Stevan, Giovanni e Giuseppe Vit, Sara Da Como, Bruno Consolati, Marco Bagnara, Federico Zamboni e Delia Lorenzi.