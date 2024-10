Dailymilan.it - Caso ultras, Massimo Giletti: la Juventus è marcata a uomo, su Inter e Milan silenzio! L’attacco

Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it

(Di sabato 26 ottobre 2024), il giornalistaha attaccato il sistema italiano per le differenze d’indagine traIl noto conduttore tvsi sta spendendo in prima persona per quanto riguarda l’inchiesta “Doppia Curva”, che ha portato all’arresto di 19 capidi. Il giornalista sta, infatti, dedicando tanto tempo algiudiziario e nel corso del suo programma, “Lo stato delle cose” ha avanzato pesanti accuse al sistema italiano per come sta gestendo la vicenda. Secondo, infatti, non c’è equilibrio tra i precedenti di una vicenda simile con protagonista la: “Questo è uno degli aspetti che più stridono all’a vicenda.