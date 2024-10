Casertana ospite del Benevento, è derby al Vigorito: la probabili formazione e dove vederla (Di sabato 26 ottobre 2024) Tappa allo Stadio Vigorito per una nuova, sentita e attesa partita. Terzo derby consecutivo per la Casertana che, nel weekend valido per l’undicesima giornata del campionato, fa visita alla capolista. La squadra di Manuel Iori sfida il Benevento, avversario più in forma del torneo, in un Casertanews.it - Casertana ospite del Benevento, è derby al Vigorito: la probabili formazione e dove vederla Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Tappa allo Stadioper una nuova, sentita e attesa partita. Terzoconsecutivo per lache, nel weekend valido per l’undicesima giornata del campionato, fa visita alla capolista. La squadra di Manuel Iori sfida il, avversario più in forma del torneo, in un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Casertana a Benevento con tre assenze : i convocati di mister Iori - Tempo di lettura: < 1 minutoI timori dei giorni scorsi hanno trovato riscontro nelle convocazioni di mister Iori per il match che la Casertana disputerà domani al “Ciro Vigorito” contro il Benevento. Per il match nel Sannio il tecnico dei ... (Anteprima24.it)

Verso Benevento-Casertana - le parole di Auteri : “In tanti stanno bene - scelte difficili” - Tempo di lettura: 3 minutiIl Benevento è atteso domani dal derby al “Ciro Vigorito” contro la Casertana (ore 15:30), gara che in caso di successo potrebbe permetterebbe ai giallorossi di aumentare l’attuale +4 sulle seconde considerando gli ... (Anteprima24.it)

Benevento-Casertana - Iori : "Affrontiamo una squadra forte e siamo in emergenza - servirà una prestazione perfetta" - Nuovo derby alle porte per la Casertana. Reduce dalla vittoria contro la Cavese, la squadra di Manuel Iori si prepara alla sfida contro il Benevento. Il tecnico rossoblù presenta il match in conferenza stampa: "La squadra arriva al match un po' in ... (Casertanews.it)

Benevento-Casertana - i convocati di mister Auteri - Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Gaetano Auteri ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per l’11^ giornata del campionato di Serie C Now, Benevento-Casertana. Assenti solo ... (Anteprima24.it)