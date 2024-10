Ilfoglio.it - Carolina Orsi, punta del padel azzurro al Mondiale

(Di sabato 26 ottobre 2024) Non è stato un colpo di fulmine, quello trae il. Si sono guardati per un po’, annusati, hanno cercato di capire come potesse andare a finire. Sembra strano, oggi che la romana è il volto delin Italia, con un posto nelle prime trenta giocatrici del ranking, unica italiana (uomini compresi) ad aver vinto un torneo Fip Platinum, nonché l’unica a essersi arrampicata fino ai quarti di un torneo del WorldTour prima e del Premierpoi. La conversione dalla racchetta alla pala è stata graduale, un cambio più radicale di quanto si possa pensare. In mezzo, una discreta parentesi nel calcio a cinque, lei che è figlia di Fernando, una vita tra i pali in Serie A con la Lazio. Ma anche una laurea in Scienze motorie e un master in Management sportivo.