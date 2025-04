Liberoquotidiano.it - Valeria Marini, perché sua madre non vuole più vederla

Leggi su Liberoquotidiano.it

Si continua a parlare di quanto accaduto ieri, domenica 13 aprile, a Domenica In, il programma condotto da Mara Venier su Rai 1. Si continua a parlare del tentativo di riconciliazione in diretta tv, rovinosamente fallito, trae sua, Gianna Orrù. La showgirl infatti è entrata in studio con un ramoscello d'ulivo a simboleggiare di pace, ma la risposta dellanon è stata quella sperata. Anzi. Gianna Orrù ha subito mostrato una profonda riluttanza a chiarire la situazione, arrivando persino a minacciare di lasciare lo studio. Nonostante un breve confronto tra le due, il dialogo è stato punteggiato da frecciate, soprattutto da parte della. E quando laha provato a darle un bacio sulla guancia, lasi è scostata, determinatissima ad evitarlo. I pessimi rapporti trae figlia non sono una novità: da settembre le due, infatti, non si parlano.