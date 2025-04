Israele dall’esercito e dalla società civile appelli per la fine della guerra

La lettera dei riservisti dell'aeronautica che chiedeva la fine della guerra e un accordo con Hamas per liberare gli ostaggi ha provocato uno tsunami. Nonostante la risposta ferma del governo, che ha iniziato a licenziare i firmatari di quella prima missiva, continuano a piovere lettere analoghe firmate da membri del personale dell'intelligence, militare e civile, dei corpi corazzati, dei paracadutisti e di altre branche dell'esercito, siglate sia da effettivi che da alti gradi.Ne dà conto un articolo di Haaretz, che in un altro articolo riporta come a questi si siano uniti 3500 accademici. Uno sviluppo nuovo a inaspettato del conflitto, che certo non può essere ignorato dalle autorità israeliane, nonostante tenga fermo il piede sull'acceleratore che sta producendo una strage dietro l'altra.

