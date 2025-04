Alessandra Mao la nuova stella nel nuoto azzurro a 14 anni il record italiano nei 200 Il primato sfuggito anche a Federica Pellegrini

nuoto, in corso a Riccione, i riflettori si sono accesi sulla giovanissima Alessandra Mao. A soli 14 anni, la nuotatrice veneziana ha stupito tutti vincendo il titolo italiano nei 200 metri stile libero e stabilendo il nuovo record italiano nella categoria «ragazze» con il tempo di 1’58”86. Un risultato che cancella il precedente primato di 2’02”77, fissato da Diletta Carli nel 2010.Il suo idolo nel nuotoTesserata per il Team Veneto e allenata da Andrea Franconetti, Mao ha saputo imporsi contro atlete ben più esperte, dimostrando grande determinazione e talento. «Questa mattina il mio obiettivo era qualificarmi per gli Europei Juniores, e ci sono riuscita. Nel pomeriggio ho dato tutto, senza aspettarmi di vincere. Sono davvero felice», ha dichiarato dopo la gara. Leggi su Open.online Ai Campionati Italiani Assoluti Primaverili di, in corso a Riccione, i riflettori si sono accesi sulla giovanissimaMao. A soli 14, la nuotatrice veneziana ha stupito tutti vincendo il titolonei 200 metri stile libero e stabilendo il nuovonella categoria «ragazze» con il tempo di 1’58”86. Un risultato che cancella il precedentedi 2’02”77, fissato da Diletta Carli nel 2010.Il suo idolo nelTesserata per il Team Veneto e allenata da Andrea Franconetti, Mao ha saputo imporsi contro atlete ben più esperte, dimostrando grande determinazione e talento. «Questa mattina il mio obiettivo era qualificarmi per gli Europei Juniores, e ci sono riuscita. Nel pomeriggio ho dato tutto, senza aspettarmi di vincere. Sono davvero felice», ha dichiarato dopo la gara.

Alessandra Mao, la nuova stella nel nuoto azzurro: a 14 anni il record italiano nei 200. Il primato sfuggito anche a Federica Pellegrini.

