Bologna Inter giorno di riposo per i rossoblù da domani la squadra di Italiano inizierà a lavorare per il match contro i nerazzurri

Bologna Inter, giorno di riposo per la squadra di Italiano: da domani si inizierà a lavorare per il match contro i nerazzurri Archiviata la sconfitta contro l'Atalanta, che ha Interrotto una lunga striscia di risultati positivi, il Bologna di Vincenzo Italiano si concede una giornata di riposo. La formazione rossoblu, pur rimanendo delusa dall'esito dell'ultimo incontro, ha mostrato segnali di crescita nelle prestazioni recenti, conquistando vittorie importanti. Il match contro l'Atalanta ha evidenziato alcuni aspetti da migliorare, in particolare l'approccio iniziale alla partita, che ha portato a una partenza difficile.Nonostante la battuta d'arresto, l'allenatore Vincenzo Italiano ha mantenuto alta la determinazione del gruppo, che ha dimostrato di avere grandi potenzialità per affrontare le prossime sfide.

