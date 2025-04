Oasport.it - L’Italia scopre Alessandra Mao: “Non cambia niente, devo continuare a lavorare”. E la nuotatrice di riferimento…

Mao si è presa la scena a Riccione nella seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti primaverili di nuoto 2025, effettuando un clamoroso salto di qualità e facendo saltare il banco nella finale dei 200 stile libero. La quattordicenne veneta, dopo aver demolito nelle batterie mattutine il record nazionale ragazze di Diletta Carli (2’02?77 del 5 agosto 2010) con un sensazionale 2’00?53, si è esaltata anche al pomeriggio migliorando ulteriormente di quasi due secondi e conquistando il titolo italiano con 1’58?86.Un exploit stupefacente per l’azzurra classe 2011, che aveva già impressionato recentemente ai Criteria Giovanili in vasca corta: “Ero partita con l’obiettivo di qualificarmi per gli Europei juniores e questa mattina appunto ci sono riuscita. Oggi pomeriggio ho dato il meglio di me e sono arrivata prima.