Pubblico Furioso Con The Couple È Successo Tutto in Diretta

La nuova puntata di The Couple era attesissima. Il Pubblico si preparava a vivere emozioni forti tra prove complesse e nomination che iniziano a muovere i fili del gioco. Con Ilary Blasi alla guida, Mediaset sperava di bissare il Successo dei reality precedenti. Ma qualcosa è andato storto, e i fan non l'hanno presa bene.Le coppie protagoniste si stavano aprendo al Pubblico, mostrando lati più intimi e umani. Grazie alla Diretta 24 ore su 24, molti telespettatori stavano cominciando a tifare per alcuni concorrenti. Ma proprio quella Diretta è diventata il bersaglio della bufera social.Sui social, in particolare su X, sono scoppiate le critiche. Gli spettatori lamentano la monotonia dei contenuti trasmessi.

