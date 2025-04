Trump apre cautamente al Iran guardando a Kiev

Iraniano, Abbas Araghchi. Laverita.info - Trump apre (cautamente) all'Iran, guardando a Kiev Leggi su Laverita.info Prove di cauto disgelo tra Washington e Teheran. Sabato, l’inviato americano per il Medio Oriente, Steve Witkoff, ha avuto in Oman dei colloqui indiretti sul nucleare con il ministro degli Esteriiano, Abbas Araghchi.

Trump apre (cautamente) all'Iran, guardando a Kiev. Ne parlano su altre fonti

Secondo msn.com: Effetto Trump sul conflitto Israele-Iran: cosa dicono gli esperti sul futuro del Medio Oriente - Teheran è in crisi profonda, ma il regime resiste puntando sul nucleare come garanzia di sopravvivenza. La mappa offerta di Chuck Freilich e Raz Zimmt dell’Institute for National Security Studies Un P ...

Scrive ansa.it: Trump fa il punto: 'Le trattative con l'Iran stanno andando bene' e sull'Ucraina 'penso che andrà tutto bene' - Il presidente americano dopo aver escluso dai dazi smartphone e pc ha annunciato che lunedì chiarirà la sua posizione su eventuali tariffe per i semiconduttori (ANSA) ...

Nota di repubblica.it: Lettere, minacce e bombardieri: Trump avvia il conto alla rovescia per colpire l’Iran - Il presidente americano vuole un accordo diplomatico, ma prepara l’“opzione militare” inviando portaerei e B-2 nell’Oceano indiano. Teheran: “Se attaccati, le ...