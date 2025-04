Modric pensa al futuro il centrocampista del Real Madrid diventa socio di minoranza dello Swansea

Luka Modric, il veterano del centrocampo del Real Madrid, non ha ancora pianificato il ritiro dal calcio giocato, ma sta già volgendo lo sguardo al futuro. Il giocatore croato ha recentemente acquisito una partecipazione di minoranza dello Swansea.

