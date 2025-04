Wall Street accelera Dj 111 Nasdaq 112

Wall Street accelera. Il Dow Jones sale dell'1,11% a 40.668,52 punti, il Nasdaq avanza dell'1,12% a 16.907,20 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dell'1,19% a 5.427,69 punti. Quotidiano.net - Wall Street accelera, Dj +1,11%, Nasdaq +1,12% Leggi su Quotidiano.net . Il Dow Jones sale dell'1,11% a 40.668,52 punti, ilavanza dell'1,12% a 16.907,20 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dell'1,19% a 5.427,69 punti.

Wall Street accelera, Dj +1,11%, Nasdaq +1,12%. Wall Street accelera al rialzo con Trump "ottimista" sull'accordo con la Cina. Usa, la pausa sui dazi fa volare Wall Street: Dj +7,87%, Nasdaq +12,16%. Borse, Wall Street chiude in calo, Dj -0,84%, Nasdaq -2,15%. Casa Bianca: «Da domani dazi del 104% alla Cina». Dazi Usa, Trump: stop 90 giorni a tariffe. Vola Wall Street. Trump annuncia una sospensione di 90 giorni di tutti i dazi reciproci. Ma non a Pechino: "Per la Cina tariffe al 125%. Ne parlano su altre fonti

Come scrive ansa.it: Wall Street accelera, Dj +1,11%, Nasdaq +1,12% - Wall Street accelera. Il Dow Jones sale dell'1,11% a 40.668,52 punti, il Nasdaq avanza dell'1,12% a 16.907,20 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dell'1,19% a 5.427,69 punti. (ANSA). (A ...

Lo riporta quotidiano.net: Wall Street apre in rialzo, Dj +1,22%, Nasdaq +2,37% - Wall Street apre positiva. Il Dow Jones sale dell'1,22% a 40.711,90 punti, il Nasdaq avanza del 2,37% a 17.121,26 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dell'1,70% a 5.457,37 punti.

Secondo money.it: Shock dazi, Wall Street KO: DJ affonda di oltre -1.600, Nasdaq -6%. No problem per Trump, che prevede un “boom per le azioni” - Dopo l'annuncio della raffica di dazi contro le economie di tutto il mondo, a Wall Street il Dow Jones è affondato di quasi 1.700 punti. Ma Trump prevede un boom.