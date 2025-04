Ilgiorno.it - Luca Lucci, la versione dell’ex capo ultrà del Milan: “Ai domiciliari sentivo i dirigenti”

o – "Ho avuto rapporti mentre ero aianche con iattuali dele ci sono le chat sul mio telefono". È uno dei passaggi, riportati nelle trascrizioni depositate, dell'esame nell'aula bunker dio, a porte chiuse, di, l'ex leader della curva Sudista, detto 'il toro', in carcere da settembre e uno dei principali imputati del maxi processo sulle curve di San Siro per associazione a delinquere. Come emerso dopo l'udienza del 27 marzo,nell'interrogatorio davanti alla gup Rossana Mongiardo, che proseguirà martedì, rispondendo alle domande del legale Alessandro Diddi, ha cercato sin dall'inizio di respingere le accuse di essere adi un gruppoche commetteva violenze, tra cui un tentato omicidio, e faceva affari. "Ilcome fa a mettersi parte lesa, perché ilsa benissimo di anni di rapporti con tutto il direttivo, con me", ha detto, come si legge nel verbale, dopo che il club rossonero, così come l'Inter e la Lega Serie A, è stato ammesso come parte civile per il riconoscimento degli eventuali danni.