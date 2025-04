Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, gelo tra Ilaria e sua madre: pubblico sconvolto, cosa è successo

E venne l'ora della mania tutta italiana., ovviamente. Si parla del gioco dei pacchi e della fortuna, il gioco del Dottore e delle sue offerte, il game-show condotto ogni sera su Rai 1 da Stefano De Martino, mattatore assoluto e alla guida di un format che ogni santo giorno consegna alla rete ammiraglia di Viale Mazzini ascolti semplicemente stratosferici. La puntata in questione è quella di lunedì 14 aprile: a misurarsi con la sorte tocca ada Catania, va da sé in rappresentanza della Sicilia. Alla vigilia era toccato ad Andrea, il quale aveva chiuso accettando la proposta del Dottore: 15mila euro, l'assegno con il quale se ne è tornato, soddisfatto, a casa. Ma ora, come detto, tocca ad. Ad accompagnarla in puntata c'è sua, Maria Rosa. La sorte affida a, per iniziare l'avventura ad, il pacco numero 11.