Dimarco va oltre i limiti fisici e mette in campo la qualità

Federiconon sta vivendo un periodo facile dal punto di vista fisico. Non per questo però è mancato il suo apporto. Anzi, mai come nelle ultime partite ha saputo distillare giocate didal suo talento.RECUPERO CON CAUTELA – Il recupero didall’infortunio accusato durante Napoli-Inter è un processo delicato. L’esterno dopo essere tornato disponibile ha dovuto ancora saltare delle partite e gestire i suoi muscoli con allenamenti personalizzati. Insomma, sicuramente non è al massimo della condizione. Eppure mai come nelle ultime partite è riuscito are inle sue.SAPERSI GESTIRE – Guardando come si muove in, sembra chiaro che il mancino non ha ancora quella scioltezza, quella facilità di corsa per coprire tutta la fascia e proporsi in modo continuativo.