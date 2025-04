Biglietti gratis dei traghetti Tirrenia verso le isole al via gli interrogatori per corruzione

interrogatori dei 13 indagati tra ufficiali della capitaneria di porto e dipendenti della società marittima Cin-Tirrenia per i quali il pm Walter Cotugno ha chiesto la misura cautelare nell'ambito dell'inchiesta che ha portato al sequestro di tre traghetti Cin. I militari del nucleo di polizia economica e finanziaria e la stessa guardia costiera hanno scoperto che, in molti casi, in cambio ai funzionari compiacenti sarebbero stati regalati i Biglietti per viaggi verso le isole. L'indagine era partita nel 2023 da un'ipotesi di frode nelle pubbliche forniture in relazione a parte dei fondi che Cin ha ottenuto dal ministero dei Trasporti per garantire la continuità territoriale con i propri traghetti sulla linea Genova-Porto Torres. Per gli inquirenti, però, le navi della società erano prive dei requisiti fissati dalla normativa internazionale in materia ambientale: alcuni componenti dei motori principali e dei diesel generatori di corrente sarebbero stati manomessi o sostituiti con pezzi di ricambio non originali e, quindi, non conformi alle norme, che sarebbero state aggirate con attestazioni fasulle. Agi.it - Biglietti gratis dei traghetti Tirrenia verso le isole, al via gli interrogatori per corruzione Leggi su Agi.it AGI - Al via mercoledì glidei 13 indagati tra ufficiali della capitaneria di porto e dipendenti della società marittima Cin-per i quali il pm Walter Cotugno ha chiesto la misura cautelare nell'ambito dell'inchiesta che ha portato al sequestro di treCin. I militari del nucleo di polizia economica e finanziaria e la stessa guardia costiera hanno scoperto che, in molti casi, in cambio ai funzionari compiacenti sarebbero stati regalati iper viaggile. L'indagine era partita nel 2023 da un'ipotesi di frode nelle pubbliche forniture in relazione a parte dei fondi che Cin ha ottenuto dal ministero dei Trasporti per garantire la continuità territoriale con i proprisulla linea Genova-Porto Torres. Per gli inquirenti, però, le navi della società erano prive dei requisiti fissati dalla normativa internazionale in materia ambientale: alcuni componenti dei motori principali e dei diesel generatori di corrente sarebbero stati manomessi o sostituiti con pezzi di ricambio non originali e, quindi, non conformi alle norme, che sarebbero state aggirate con attestazioni fasulle.

