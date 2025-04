Grey s Anatomy Ellen Pompeo svela perché non dice addio alla serie Non avrebbe senso

Grey's Anatomy, Ellen Pompeo, ha spiegato il motivo per cui non dirà totalmente addio al medical drama prodotto da Shonda Rhimes. Ellen Pompeo ha svelato il motivo per cui non ha detto ancora addio alla serie Grey's Anatomy, di cui è protagonista fin dal suo arrivo sugli schermi televisivi avvenuto nel 2005. L'attrice ha recentemente deciso di concedersi delle pause dal ruolo di Meredith, tuttavia è apparsa più volte negli episodi e sarà coinvolta anche nella prossima stagione del medical drama. Nessun addio all'orizzonte Rispondendo alle domande di El Pais, Ellen Pompeo ha ammesso in modo molto onesto perché non ha intenzione di porre fine al suo coinvolgimento in Grey's Anatomy. L'attrice, che dal 2022 ha diminuito il suo impegno sul . Movieplayer.it - Grey's Anatomy, Ellen Pompeo svela perché non dice addio alla serie: "Non avrebbe senso" Leggi su Movieplayer.it La star di's, ha spiegato il motivo per cui non dirà totalmenteal medical drama prodotto da Shonda Rhimes.hato il motivo per cui non ha detto ancora's, di cui è protagonista fin dal suo arrivo sugli schermi televisivi avvenuto nel 2005. L'attrice ha recentemente deciso di concedersi delle pause dal ruolo di Meredith, tuttavia è apparsa più volte negli episodi e sarà coinvolta anche nella prossima stagione del medical drama. Nessunall'orizzonte Rispondendo alle domande di El Pais,ha ammesso in modo molto onestonon ha intenzione di porre fine al suo coinvolgimento in's. L'attrice, che dal 2022 ha diminuito il suo impegno sul .

Nota di ecodelcinema.com: Ellen Pompeo spiega la sua continua connessione con Grey’s Anatomy dopo vent’anni di successi - Ellen Pompeo, protagonista di Grey's Anatomy dal 2005, spiega perché continua a essere legata alla serie nonostante i cambiamenti e annuncia il suo nuovo progetto A Good American Family.

