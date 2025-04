Vertenza Beko accordo firmato al Mimit

firmato l'accordo quadro fra Beko Europe, governo, Regioni e parti sociali sul piano di trasformazione industriale per l'Italia dei siti della multinazionale che un tempo erano di Merloni e Whirpool. "L'accordo,-dice l'azienda- che segue l'approvazione all'88% da parte delle assemblee dei lavoratori,rappresenta un percorso per il rilancio degli stabilimenti italiani, con l'obiettivo di garantire competitività nel lungo periodo".Il piano prevede esuberi per 1.284 posizioni usando gli ammortizzatori. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 21.10 E' statol'quadro fraEurope, governo, Regioni e parti sociali sul piano di trasformazione industriale per l'Italia dei siti della multinazionale che un tempo erano di Merloni e Whirpool. "L',-dice l'azienda- che segue l'approvazione all'88% da parte delle assemblee dei lavoratori,rappresenta un percorso per il rilancio degli stabilimenti italiani, con l'obiettivo di garantire competitività nel lungo periodo".Il piano prevede esuberi per 1.284 posizioni usando gli ammortizzatori.

Beko, firmato l’accordo al Mimit. Urso: nessun licenziamento. Beko, firmato l’accordo: 1.284 esuberi e impegno a usare gli ammortizzatori. Firmato al ministero delle Imprese l’accordo Beko, Urso: “Non ci saranno licenziamenti”. Fabriano / Beko, firmato accordo quadro tra le parti al Mimit. Beko, dal centrodestra senese i complimenti all'amministrazione del sindaco Nicoletta Fabio. Firmato l'accordo Beko per i siti in Italia, 1.284 esuberi. Ne parlano su altre fonti

msn.com riferisce: Beko, firmato l’accordo: 1.284 esuberi e impegno a usare gli ammortizzatori - SIENA. La firma sull’accordo per la risoluzione della vertenza Beko Europe, la trattativa chiave per il futuro dell’elettrodomestico italiano, è arrivata alle 20 al tavolo del Ministero delle Imprese ...

Segnala msn.com: Beko, firmato l’accordo al Mimit. Urso: nessun licenziamento - Gli esuberi sono stati dimezzati, tenuto conto che con la reindustrializzazione di Siena i 299 addetti andranno ricollocati. Il Piano Italia prevede 300 milioni di investimenti ...

Lo riporta msn.com: Firmato l'accordo Beko per i siti in Italia - E' stato firmato l'accordo quadro fra Beko Europe, governo, Regioni e parti sociali sul piano di trasformazione industriale per l'Italia dei siti della multinazionale che un tempo erano di Merloni e W ...