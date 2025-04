Regionali coalizioni divise per i candidati in Campania e Veneto I possibili scenari dopo il no al terzo mandato

Regionali: il dopo Zaia e De Luca anima il dibattito tra i partiti. E rischia di spaccare le coalizioni. Cosa sta accadendo in Campania e Veneto dopo il no al terzo mandato.Regionali, coalizioni divise per i candidati in Campania e Veneto. I possibili scenari dopo il no al terzo mandato (Ansa Foto) – notizie.comUna svolta storica sta per arrivare nella prossima tornata elettorale per le Regionali 2025 in Campania e in Veneto. I due governatori più acclamati di sempre non potranno ricandidarsi.Stiamo parlando dei presidenti Luca Zaia e Vincenzo De Luca, che non potranno ripresentarsi ai cittadini dopo la decisione della Consulta sul terzo mandato. Nei giorni scorsi i giudici, dopo ore di dibattimento, hanno bocciato la legge regionale della Campania sul terzo mandato, perché “incostituzionale”. Notizie.com - Regionali, coalizioni divise per i candidati in Campania e Veneto. I possibili scenari dopo il no al terzo mandato Leggi su Notizie.com Elezioni: ilZaia e De Luca anima il dibattito tra i partiti. E rischia di spaccare le. Cosa sta accadendo inil no alper iin. Iil no al(Ansa Foto) – notizie.comUna svolta storica sta per arrivare nella prossima tornata elettorale per le2025 ine in. I due governatori più acclamati di sempre non potranno ricandidarsi.Stiamo parlando dei presidenti Luca Zaia e Vincenzo De Luca, che non potranno ripresentarsi ai cittadinila decisione della Consulta sul. Nei giorni scorsi i giudici,ore di dibattimento, hanno bocciato la legge regionale dellasul, perché “incostituzionale”.

Le elezioni regionali già dividono i partiti, ma non si sa quando ci saranno. Da Taranto alla Regione, coalizioni litigiose e divise. Tutti i nodi su liste e leggi. Tutti i candidati e le candidate alle regionali in Liguria: liste e partiti. De Pascale governatore dell’Emilia Romagna: “Terra ferita, serve cambio di passo”. Meloni: “Buon lavoro, auspico collaborazione”. I risultati delle elezioni. Chi sono i candidati alle elezioni in Emilia Romagna 2024: nomi e liste alle regionali. Regionali, Bucci attacca: "Orlando fa finta di niente sulle infrastrutture, Conte non parla". Ne parlano su altre fonti

Riporta quotidianodipuglia.it: Da Taranto alla Regione, coalizioni litigiose e divise. Tutti i nodi su liste e leggi - Coalizioni divise. Il caso Taranto è lo specchio di quanto sta accadendo a livello regionale e, per certi versi, nazionale. Il M5s che si smarca dal Pd, mandando in frantumi proprio in ...

Secondo iltempo.it: Regionali, Schlein isolata nel Pd: non ha suoi candidati. E in Campania va in tilt - Gli incassi sono magri, roba da portare i libri contabili in tribunale. Un trend consolidato, che sembra non registrare scosse al rialzo nemmeno alle ...

Nota di money.it: Elezioni Veneto 2025, quando si vota? Data, candidati e sondaggi - Per quanto riguarda i candidati ... partiti faranno parte della coalizione. Con i primi sondaggi elettorali che già stanno provando a ipotizzare l’esito del voto, diamo uno sguardo alla possibile data ...