Egitto e Bangladesh nella lista dei Paesi sicuri per il rimpatrio dei migranti cosa dice la bozza Ue

Egitto e Bangladesh compaiono tra i sette Paesi d'origine designati dalla Commissione europea come "sicuri" per il rimpatrio dei migranti, nella lista provvisoria che sarà distribuita agli Stati membri nelle prossime ore. Fdi: "La Commissione europea dà ragione al governo italiano". Leggi su Fanpage.it compaiono tra i setted'origine designati dalla Commissione europea come "" per ildeiprovvisoria che sarà distribuita agli Stati membri nelle prossime ore. Fdi: "La Commissione europea dà ragione al governo italiano".

