GO2025 convegno su Agrigento capitale della cultura alla camera dei deputati

convegno “GO!2025 e Agrigento: le due capitali della cultura 2025 e il ruolo degli eventi e degli spettacoli dal vivo per la spinta propulsiva alla crescita economica”, svoltosi oggi nella sala Tatarella della camera dei deputati a Roma.Promosso da. Agrigentonotizie.it - "GO!2025": convegno su Agrigento capitale della cultura alla camera dei deputati Leggi su Agrigentonotizie.it Grande partecipazione e dibattito vivace al“GO!2025 e: le due capitali2025 e il ruolo degli eventi e degli spettacoli dal vivo per la spinta propulsivacrescita economica”, svoltosi oggi nella sala Tatarelladeia Roma.Promosso da.

"GO!2025": convegno su Agrigento capitale della cultura alla camera dei deputati. Lo spettacolo dei droni in cielo per salutare il 2025 a Gorizia. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da magaze.it: Imprese al Femminile tra Tradizione e Futuro: Successo del Convegno FIDAPA in onore di Agrigento Capitale della Cultura 2025 - In Bacheca Nazionale tra referenze per l’Italia il Convegno Distrettuale FIDAPA BPW Italy delle Presidenti di Agrigento e provincia intitolato “Imprese da ...

Si apprende da ansa.it: Agrigento Capitale, una mostra sui tesori dei Chiaromonte - L'iniziativa, fortemente voluta dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, rientra tra le iniziative collegate ad Agrigento Capitale della Cultura 2025, ed è attuata dal Parco ...

Come scrive scrivolibero.it: Agrigento Capitale italiana della cultura 2025: inaugurata la mostra fotografica “VIVA! Sguardi sensibili sull’universo femminile” - Nell’ambito delle attività collaterali di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, oggi, nella Cappella Santa Sofia del Comune di Agrigento, è stata inaugurata la mostra fotografica “VIVA!