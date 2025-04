Schianto tra un’auto e un trattore ferita gravemente una donna

Grave incidente nella serata di oggi, lunedì 14 aprile, a Fontaneto. Per cause ancora da chiarire, un trattore si è scontrato con un'auto guidata da una donna di 71 anni. L'automobilista è rimasta gravemente ferita ed è stata soccorsa dal personale del 118, che l'ha trasportata all'ospedale di.

