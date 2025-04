Chi è Bruno Martinez il difensore spagnolo della Juve Primavera il prossimo talento pronto a spiccare il volo

Bruno Martinez, focus sul centrale difensivo classe 2006 ex Espanyol: un marcatore vecchio stampo della Juve Primavera. Carriera, caratteristiche e identikit del giocatoreLa Juve Primavera è caduta in trasferta sul campo del Cagliari, neo vincitore della Coppa Italia Primavera in finale contro il Milan. Nel pacchetto arretrato che mister Magnanelli ha schierato era presente il nome di un calciatore di cui sentiremo parlare molto presto: l’ennesima dimostrazione del grande lavoro di ricerca e selezione degli osservatori a strisce zebrate. Il calciatore in questione è Bruno Martinez, difensore spagnolo al secondo anno alla Juve. Ecco quindi un suo identikit, focalizzato su carriera e caratteristiche tecniche.Bruno Martinez, classe 2006 di nazionalità spagnola cresce calcisticamente fra te fila dell’Espanyol, storica rivale catalana del Barcellona ma attualmente quindicesimo in prima divisione de La Liga. Juventusnews24.com - Chi è Bruno Martinez, il difensore spagnolo della Juve Primavera: il prossimo talento pronto a spiccare il volo Leggi su Juventusnews24.com di Fabio ZaccariaChi è, focus sul centrale difensivo classe 2006 ex Espanyol: un marcatore vecchio stampo. Carriera, caratteristiche e identikit del giocatoreLaè caduta in trasferta sul campo del Cagliari, neo vincitoreCoppa Italiain finale contro il Milan. Nel pacchetto arretrato che mister Magnanelli ha schierato era presente il nome di un calciatore di cui sentiremo parlare molto presto: l’ennesima dimostrazione del grande lavoro di ricerca e selezione degli osservatori a strisce zebrate. Il calciatore in questione èal secondo anno alla. Ecco quindi un suo identikit, focalizzato su carriera e caratteristiche tecniche., classe 2006 di nazionalità spagnola cresce calcisticamente fra te fila dell’Espanyol, storica rivale catalana del Barcellona ma attualmente quindicesimo in prima divisione de La Liga.

