Liliana Segre Quando vedo Gaza e l’Ucraina mi sento inutile Chi non vuole la pace mi ripugna

“Io che sono una donna di, miche tutto quello che ho cercato di trasmettere è stato invano, miaccendo la televisione e“. Lo ha detto la senatrice a vitanel corso della cerimonia di conferimento della tessera d’onore dell’Associazione Nazionale Ex Internati nei Lager nazisti, al cinema Anteo di Milano. “penso che questi bambini del mondo devono diventare soldatiunanza assoluta – ha aggiunto – così come laper chi invece di sedersi a un tavolo e decidere per lanel mondo, manda uomini a fare anche guerre che non sono le proprie, per la violenza che c’è nella civiltà di oggi”.ha ricevuto la tessera d’onore della Anei, un riconoscimento in cui è stato ricordato anche suo marito Alfredo Belli Paci, Internato Militare Italiano in sette lager nazisti.