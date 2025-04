Bimbominkia è un termine adeguato ecco perché Selvaggia Lucarelli non ha diffamato Fedez

termine 'Bimbominkia' con cui Selvaggia Lucarelli definì Fedez (al secolo Federico Lucia) "è privo di qualsiasi equivalente adeguato: non solo perché l'unico in grado di esprimere sinteticamente il ritenuto infantilismo manifestato in comportamenti assunti nel web e nella gestione del podcast con Luis Sal, ma soprattutto perché insostituibile nell'evocare la canzone con milioni di ascolti (oltre novecentomila solo sulla piattaforma Youtube, cui vanno aggiunti quelli su altre piattaforme digitali, i passaggi sulle radio, gli ascolti tramite i dischi e CD venduti) in cui è lo stesso Fedez a definirsi 'Bimbominkia' per sempre". Lo scrive il giudice del Tribunale di Milano, Giuseppe Cernuto, nelle motivazioni, lette dall'AGI, alla sentenza di 'non luogo a procedere' del 2 aprile scorso nei confronti della giornalista, denunciata e portata in aula dal rapper con l'accusa di averlo diffamato.

