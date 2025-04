Juventusnews24.com - Tudor sarà confermato sulla panchina della Juve? Sabatini convinto: «Se dovesse accadere questa cosa è assolutamente da confermare»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24sul futuro dell’allenatore bianconeroIl giornalista Sandroha parlato a Radio Sportiva analizzando quello che potrebbe essere il futuro dinella prossima stagione dei bianconeri. Di seguito le parole del mister.– «All’Atalanta vedrei bene Maurizio Sarri. Penso che Conte non abbia motivo per andare via da Napoli. Allantus, secentra il 4° posto, èda. Allegri dove va? Penso al Milan.».Leggi suntusnews24.com