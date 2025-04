Paixao verso Napoli ha dato l’okay al trasferimento

Napoli con Igor Paixao, con cifre che ballano tra i 25 milioni richiesti dal Feyenoord per l’ala brasiliana. Il Napoli ha già raggiunto un accordo con Igor Paixao, l’ala brasiliana. Il Feyenoord chiede 25-30 milioni di euro Igor Paixão è considerato una forza inarrestabile per il Feyenoord e probabilmente si trasferirà. Gli ex .L'articolo Paixao verso Napoli: ha dato l’okay al trasferimento Leggi su Dailynews24.it Accordo delcon Igor, con cifre che ballano tra i 25 milioni richiesti dal Feyenoord per l’ala brasiliana. Ilha già raggiunto un accordo con Igor, l’ala brasiliana. Il Feyenoord chiede 25-30 milioni di euro Igor Paixão è considerato una forza inarrestabile per il Feyenoord e probabilmente si trasferirà. Gli ex .L'articolo: haal

Il Napoli cerca il sostituto di Kvara: Paixão del Feyenoord ha dato l'ok, costerebbe 25 milioni (Tmw). Mercato Napoli, stretta per Igor Paixão: cosa manca per chiudere. Tmw – Paixao ha detto sì al Napoli: le ultime. Ceccarini: "Paixao ha detto sì al Napoli, le cifre. Via Marin e Okafor". Napoli su Igor Paixão: intesa vicina, resta da convincere il Feyenoord. Il Mattino annuncia: intesa Napoli-Feyenoord per Paixao, potrebbe essere lui uno dei primi colpi di giugno. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta dailynews24.it: Paixao verso Napoli: ha dato l’okay al trasferimento - Accordo del Napoli con Igor Paixao, con cifre che ballano tra i 25 milioni richiesti dal Feyenoord per l'ala brasiliana. Il Napoli ha già raggiunto un ...

Riporta europacalcio.it: Mercato Napoli, stretta per Igor Paixão: cosa manca per chiudere - Il Napoli ha trovato l'accordo con Igor Paixão, ma il Feyenoord chiede 25 milioni: si tratta per portare l’esterno brasiliano in Serie A.

Scrive gonfialarete.com: Napoli su Igor Paixão: intesa vicina, resta da convincere il Feyenoord - Il Napoli muove passi decisi verso Igor Paixão, esterno offensivo del Feyenoord e tra i profili più monitorati dallo scouting azzurro negli ultimi mesi ...