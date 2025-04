L’ex Napoli stella dell’Entella promosso in B

Napoli. Un ex calciatore partenopeo ha contribuito in modo significativo alla promozione dei liguri Davide Bariti, ex calciatore del Napoli, torna in Serie B dopo 14 anni dopo l'ultima volta. O, almeno, per ora sembrerebbe così. Il calciatore della Virtus Entella,

