Inter Bayern Monaco l’arma in più di Kompany ecco il suggerimento verso il match con i nerazzurri

Inter Bayern Monaco, i tedeschi si preparano al match con i nerazzurri: ecco quale potrebbe essere l’arma in più di KompanyIl Bayern Monaco si prepara ad affrontare l’Inter nel match di ritorno valevole per i quarti di finale di Champions League. Il protagonista dell’ultimo weekend di campionato per il Bayern Monaco è stato senz’altro Serge Gnabry. Come riportato da Tuttosport, il giocatore francese ha avuto un impatto decisivo nel match terminato in parità 2-2 contro il Borussia Dortmund. Entrato in campo al 64?, ha rapidamente cambiato le sorti della gara, contribuendo all’azione del pareggio a un minuto dal suo ingresso e realizzando un gol di grande fattura al 69?, sfidando e superando la difesa avversaria con una serie di dribbling.Attualmente, Gnabry ha segnato solo sei reti in questa stagione, ma, a parte quanto accaduto lo scorso anno a causa di infortuni, ha sempre raggiunto facilmente la doppia cifra in Bundesliga, sia con il Werder Brema che con l’Hoffenheim. Internews24.com - Inter Bayern Monaco, l’arma in più di Kompany: ecco il suggerimento verso il match con i nerazzurri Leggi su Internews24.com di Redazione, i tedeschi si preparano alcon iquale potrebbe esserein più diIlsi prepara ad affrontare l’neldi ritorno valevole per i quarti di finale di Champions League. Il protagonista dell’ultimo weekend di campionato per ilè stato senz’altro Serge Gnabry. Come riportato da Tuttosport, il giocatore francese ha avuto un impatto decisivo nelterminato in parità 2-2 contro il Borussia Dortmund. Entrato in campo al 64?, ha rapidamente cambiato le sorti della gara, contribuendo all’azione del pareggio a un minuto dal suo ingresso e realizzando un gol di grande fattura al 69?, sfidando e superando la difesa avversaria con una serie di dribbling.Attualmente, Gnabry ha segnato solo sei reti in questa stagione, ma, a parte quanto accaduto lo scorso anno a causa di infortuni, ha sempre raggiunto facilmente la doppia cifra in Bundesliga, sia con il Werder Brema che con l’Hoffenheim.

MEDIASET - L'Inter non teme il triplo impegno: Arnautovic l'arma in più, ora il Bayern per continuare a sognare. L'Inter non teme il triplo impegno: Arnautovic l'arma in più, ora il Bayern per continuare a sognare. Bergomi: "Bayern favorito, ma l'Inter ha un'arma. Triplete per Inzaghi? Rispetto al 2010...". Roma, 13enne ferito da colpo d'arma da fuoco alla testa: è in pericolo di vita. GdS - Inzaghi pensa a Monaco, ma prima al Parma e imbraccia la sua arma migliore: Gogeta? No ThuLa. Sommer, l’arma anti-Juve: perché il portiere Inter si allena con gli occhiali?. Ne parlano su altre fonti

Secondo spaziointer.it: Ansia Inter, ora Kompany ha un’arma in più: il jolly per ribaltare tutto - L'Inter dovrà fare estrema attenzione al Bayern. Kompany è pronto a sferrare un'arma non utilizzata all'andata. Un jolly che potrebbe sbilanciare il match a favore dei bavaresi.

Scrive derbyderbyderby.it: Verso Inter-Bayern Monaco: il muro nerazzurro si prepara all’attacco bavarese - Inter-Bayern Monaco deciderà il passaggio in semifinale di Champions con un interessante scontro tra la difesa nerazzurra e l'attacco tedesco ...

Si apprende da msn.com: Inter-Bayern, Dimarco ci sarà. Inzaghi punta sui big per conquistare la semifinale - Ci sarà la migliore Inter a San Siro mercoledì per difendere la meravigliosa vittoria dell’andata nei quarti di finale conquistata all’Allianz Arena, nella tana del ...