Pronostici Atp Barcellona 2025 i favoriti per la vittoria finale

2025: i big ai nastri di partenza, i Pronostici e i nomi dei tennisti favoriti per la vittoria finale del torneo.Era prevedibile che, una volta messo piede sulla terra rossa, Carlos Alcaraz si sarebbe come trasformato. Tanto è vero che a Montecarlo, come volevasi dimostrare, l'iberico è stato un vero e proprio caterpillar. Ha asfaltato una marea di avversari di lusso, l'ultimo dei quali l'italiano Lorenzo Musetti, che pure era riuscito, nel primo set, a dargli filo da torcere.Pronostici Barcellona 2025: i favoriti per la vittoria finale (AnsaFoto) – Ilveggente.itConsiderando che il morale sarà sicuramente alle stelle, va da sé che il fenomeno di Murcia sia uno degli osservati speciali del Barcelona Open. Qui ha vinto sia nel 2022 che nel 2023, per cui è, senza ombra di dubbio, il favorito per la vittoria di questo torneo, che si gioca in parallelo con quello di Monaco di Baviera.

