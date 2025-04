Tornei Atp e Wta gli ordini di gioco di martedì 15 aprile di Barcellona Monaco Stoccarda e Rouen

Tornei. A livello Atp, sono iniziati i due “500” di Barcellona e Monaco, mentre per la Wta in scena il “500” di Stoccarda e il “250” di Rouen. Di seguito, quindi, l’ordine di gioco riferito alla giornata di martedì 15 aprile. Grande spettacolo a Barcellona, dove sul centrale intitolato a Rafael Nadal saranno impegnati nomi di caratura assoluta. Si parte dal confronto che mette l’uno contro l’altro Tsitsipas e Opelka, in campo con il ranking protetto. Poi, la testa di serie numero 2 Ruud se la vedrà con il qualificato Galan, così come Alcaraz, fresco vincitore a Montecarlo, affronterà un altro qualificato, lo statunitense Quinn.C’è tanta Italia, invece, a Monaco, dove Darderi aprirà la giornata contro Lehecka nel Court 1. Leggi su Sportface.it Dopo la grande scorpacciata di tennis con il Masters 1000 di Montecarlo, è cominciata una nuova settimana ricca di eventi con ben quattro. A livello Atp, sono iniziati i due “500” di, mentre per la Wta in scena il “500” die il “250” di. Di seguito, quindi, l’ordine diriferito alla giornata di15. Grande spettacolo a, dove sul centrale intitolato a Rafael Nadal saranno impegnati nomi di caratura assoluta. Si parte dal confronto che mette l’uno contro l’altro Tsitsipas e Opelka, in campo con il ranking protetto. Poi, la testa di serie numero 2 Ruud se la vedrà con il qualificato Galan, così come Alcaraz, fresco vincitore a Montecarlo, affronterà un altro qualificato, lo statunitense Quinn.C’è tanta Italia, invece, a, dove Darderi aprirà la giornata contro Lehecka nel Court 1.

