Preghiera della sera 14 Aprile 2025 Aiutami a vivere in sintonia con Te

Aiutami a vivere in sintonia con te”. Eleviamo la nostra Preghiera della sera di oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio . L'articolo Preghiera della sera 14 Aprile 2025: “Aiutami a vivere in sintonia con Te” proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 14 Aprile 2025: “Aiutami a vivere in sintonia con Te” Leggi su Lalucedimaria.it incon te”. Eleviamo la nostradi oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio . L'articolo14: “incon Te” proviene da La Luce di Maria.

Via Crucis a Cervia: fedeli e associazioni in preghiera per le strade della città. In ricordo di Edo. Palloncini bianchi, questa mattina al Morigia. Una veglia di preghiera domani a San Paolo. Papa Francesco. Stasera alle 20 il Santo Rosario presieduto dal Cardinale Zuppi. A Luino per la Giornata Mondiale di Preghiera “Mi hai fatto in modo stupendo”. Una catena universale di preghiera per Papa Francesco. In preghiera per Papa Francesco. Ne parlano su altre fonti

Nota di lalucedimaria.it: 14 aprile: la Madonna del Pianto fa la grazia a un bimbo vittima di un’atroce violenza - La Madonna del Pianto è ricordata per il suo prodigioso e materno soccorso a un piccolo vittima di un'atroce violenza fisica.

Si apprende da lalucedimaria.it: Oggi 14 aprile sono i Santi Tiburzio, Valeriano e Massimo: uno è lo sposo di una famosa santa - Martiri per la fede dopo la conversione, i santi Tiburzio, Valeriano e Massimo seguono l'esempio di una grande santa sposata con uno di loro.

Segnala agrigentonotizie.it: Riflessioni e preghiere per la Palestina: incontro in piazza Ravanusella - Lunedì 14 aprile, alle ore 19,30 in piazza Ravanusella, le comunità cristiana e musulmana di Agrigento si ritroveranno unite in un momento di preghiera per il popolo palestinese, martoriato ...