Napoli Empoli 1 0 McTominay la sblocca dalla distanza LIVE

Napoli privo di Anguissa, Di Lorenzo e Buongiorno si appresta a sfidare l'Empoli allo stadio Maradona nell'ultimo match di giornata. Conte per sopperire alle assenze dei tre qui sopra citati, inserisce Gilmour, Mazzocchi e Juan Jesus, per il resto gli undici sono gli stessi della sfida contro il Bologna. Gli azzurri cercano tre punti che continuerebbero ad alimentare le speranze di rimanere ad un passo dai nerazzurri. L'Empoli dal canto suo è alla disperata ricerca di punti salvezza per provare ad uscire dal baratro della retrocessione18? McTominay porta avanti gli azzurri! Lukaku protegge il pallone e creano uno spazio per lo scozzese che si inserisce alla grande e poi imbecca l'angolo basso dalla distanza15? Aumenta la pressione azzurra12? Gli azzurri non stanno riuscendo ad attuare il piano di gioco, i toscani sono molto attenti fin ora8? Altra occasione per l'Empoli che fa paura con le ripartenze in velocità, questa volta è Fazzini che mette paura alla retroguardia azzurra4? Ritmi molto alti in questo avvio1? Inizia il match!Formazioni ufficiali di Napoli ed EmpoliNapoli (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, OLIVEra; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku; Neres all.

