Scuolalink.it - Fiscal Drag: cos’è, quando si verifica e quali sono gli effetti ‘reali’ sui salari dei pubblci dipendenti

Leggi su Scuolalink.it

Il, o drenaggioe, è un fenomeno che si manifesta nei sistemi tributari progressivi, come quello italiano,l’inflazione provoca un aumento dei redditi nominali senza un corrispondente incremento del potere d’acquisto dei. In tali circostanze, i contribuenti posessere spinti in scaglionii superiori, con conseguente aumento dell’aliquota media d’imposta, pur .siglisuideiScuolalink.