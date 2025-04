Tiro a segno l’Italia c’è Buon inizio in Coppa del Mondo Mazzetti illumina

Buoni. l’Italia si conferma grande protagonista e chiude la prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di Tiro a segno con un bilancio positivo, in vista dell’imminente prossima sfida prevista in Perù. La formazione tricolore ha infatti terminato l’appuntamento inaugurale della rassegna itinerante con un posto sul podio e tre piazzamenti in finale, sintomo di un grande stato di salute.Ma andiamo con ordine. La gioia più grande è arrivata nella pistola automatica 25 metri, complice la seconda piazza strappata da Riccardo Mazzetti, capace di sfiorare letteralmente la seconda affermazione in un Contest del circuito, cedendo il passo solo al solidissimo Sidhu. Il risultato è tra i più significativi, in quanto conferma anche la straordinaria longevità del tiratore, profilo che vanta tre partecipazioni olimpiche e un titolo continentale strappato a Bologna nel 2019. Oasport.it - Tiro a segno: l’Italia c’è. Buon inizio in Coppa del Mondo. Mazzetti illumina Leggi su Oasport.it Pochi, mai.si conferma grande protagonista e chiude la prima tappa delladel2025 dicon un bilancio positivo, in vista dell’imminente prossima sfida prevista in Perù. La formazione tricolore ha infatti terminato l’appuntamento inaugurale della rassegna itinerante con un posto sul podio e tre piazzamenti in finale, sintomo di un grande stato di salute.Ma andiamo con ordine. La gioia più grande è arrivata nella pistola automatica 25 metri, complice la seconda piazza strappata da Riccardo, capace di sfiorare letteralmente la seconda affermazione in un Contest del circuito, cedendo il passo solo al solidissimo Sidhu. Il risultato è tra i più significativi, in quanto conferma anche la straordinaria longevità del tiratore, profilo che vanta tre partecipazioni olimpiche e un titolo continentale strappato a Bologna nel 2019.

