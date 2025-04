Conte Juve Manna non si sbilancia Stiamo lavorando anche per il futuro ma con tranquillità Adesso dobbiamo fare questo

Il ds del Napoli Manna ha parlato a DAZN prima del match contro l'Empoli per parlare anche del futuro. Se si parla di futuro non si può non citare Conte, allenatore accostato anche alla Juve.

PAROLE – «Siamo estremamente concentrati su quello che è il presente. Visto che ci Stiamo giocando qualcosa di importante, Stiamo lavorando anche per il futuro. Al momento opportuno ne parleremo, discuteremo e affronteremo quella che è la pianificazione. Stiamo già lavorando, come penso facciano tutti. Ma con assoluta tranquillità, ripeto, siamo focalizzati su oggi perché l'obiettivo che possiamo raggiungere, che Stiamo percorrendo, è un obiettivo importante».

