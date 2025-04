Nuoto Campionati Italiani Martinenghi stacca il pass per Singapore protagonista anche la 14enne Mao

Leggi su Sportface.it

Allo Stadio deldi Riccione va in scena il secondo pomeriggio dei finali deiAssoluti. Grande performance di Nicolò, che trionfa nei 100 rana con un tempo di 59”16 e ottiene ilper i Mondiali di.Il 25enne della CC Aniene, precede sul podio Simone Cerasuolo con 59”63 e Alessandro Pinzuti in 59”78.“Ho raggiunto una maturità agonistica tale da sapere come comportarmi a seconda di come si sviluppa la finale”, affermaal termine della prova. “Oggi volevo il tempo per qualificarmi ai mondiali e l’ho nuotato. Era tanto che non stavo così bene. Mi dispiace per Viberti: ci siamo allenati insieme a Livigno. Sono contento che abbia reagito bene, è sintomo della sua crescita“. Giornata difficile, infatti, per Ludovico Blu Art Biberti, che in batteria non gestisce bene il ritmo e poi si aggiudica la finale B con un ottimo tempo di 59”04, il suo miglior crono.