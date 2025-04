Sololaroma.it - Roma, Paredes suona la carica: “Ripartiamo a testa alta”

Il weekend calcistico è passato in archivio anche per la. I giallorossi si sono già lasciati alle spalle il pareggio per 1-1 con la Lazio nel Derby della Capitale, di fatto poco utile per ciò che riguarda la rincorsa Champions League. L’obiettivo 4° posto diventa sempre più complicato da raggiungere ma, al tempo stesso, è lecito credere ancora nella rimonta, con le ultime 6 partite che saranno cruciali. La prima di queste andrà in scena sabato 19 aprile alle 20:45 con il Verona, in quel dello stadio Olimpico.Un match estremamente delicato, con in palio 3 punti pesanti sotto ogni punto di vista. I capitolini dovranno tornare in campo con la giusta energia, con la mentalità di chi crede ancora in un sogno. Are lanell’ambiente è stato Leandro, attraverso un post sul suo profilo Instagram.