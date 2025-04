Calciomercato.it - Napoli-Empoli, al Maradona da avversario: è titolare il primo colpo per la Champions

Luca Marianuccidella formazione di Antonio Conte in, ma pronto a ritagliarsi un ruolo con gli azzurri dalla prossima estateIl direttore sportivo Giovanni Manna lavora per rinforzare la rosa in otticae tra i primi colpi dell’estate c’è il difensore dell’.Luca Marianucci ha esordito da professionista in Serie C, con la Pro Sesto di mister Parravicini. Successivamente, il grande salto in Serie A con l’e il rigore decisivo contro la Juventus, che ha eliminato dalla Coppa Italia la formazione di Thiago Motta.Il classe 2004 è un promesso sposo del. Infatti, nella lunga storia di trattative tra la società partenopea e quella toscana, quest’estate si completerà il matrimonio tra Luca Marianucci e il. Il centrale rinforzerà il pacchetto difensivo e reciterà un ruolo importante nelle rotazioni, anche in ottica