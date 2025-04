Liliana Segre riceve la tessera Anei e ricorda il marito Fu amore vita e casa

vita, Liliana Segre, la tessera d'onore dell'Associazione internati nei lager nazisti, in occasione di una cerimonia al cinema Anteo di Milano. "Lei - ha commentato la presidente, Anna Maria Sambuco - è stata innocente testimone di una delle peggiori espressioni. Milanotoday.it - Liliana Segre riceve la tessera Anei e ricorda il marito: "Fu amore, vita e casa" Leggi su Milanotoday.it Consegnata alla senatrice a, lad'onore dell'Associazione internati nei lager nazisti, in occasione di una cerimonia al cinema Anteo di Milano. "Lei - ha commentato la presidente, Anna Maria Sambuco - è stata innocente testimone di una delle peggiori espressioni.

Liliana Segre riceve la tessera Anei e ricorda il marito: "Fu amore, vita e casa". Liliana Segre riceve la tessera d'onore dell'Associazione nazionale ex internati nei lager - diretta. Liliana Segre riceve la tessera onoraria dell’Anei. Ex internati, Liliana Segre riceve la tessera onoraria dell'Anei. Segre e la tessera d’onore in ricordo di suo marito internato: “Alfredo, il mio primo e unico amore”. Un onore e un privilegio per Liliana Segre. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta milano.repubblica.it: Liliana Segre riceve la tessera d'onore dell'Associazione nazionale ex internati nei lager - diretta - La senatrice a vita Liliana Segre riceve la tessera d’onore dell’Associazione nazionale ex Internati nel lager nazisti (Anei) in una cerimonia pubblica. Intervengono il prefetto Carlo Sgaraglia, Lione ...

Riporta msn.com: Liliana Segre: «Soffro nel vedere cosa succede a Gaza e in Ucraina, sento che quello che ho fatto è stato inutile» - Liliana Segre riceve la tessera d'onore di ANEI ed interviene durante la cerimonia: «Alla mia età, mi sento inutile quando accendo la televisione e vedo la guerra a Gaza e in Ucraina» ...

Scrive milano.corriere.it: Liliana Segre e la tessera in onore del marito Alfredo internato nei lager nazisti: «Ha scelto di non restare in silenzio» - La presidente di Anei, Associazione internati nei lager nazisti, Anna Maria Sambuco, ha consegnato la tessera d'onore dell'associazione alla senatrice a vita Liliana Segre, nel corso di una cerimonia ...