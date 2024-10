Calciomercato, fumata bianca per Balotelli al Genoa: si attende solo l’ufficialità (Di sabato 26 ottobre 2024) Il Genoa ha deciso: sarà Mario Balotelli il nuovo rinforzo in attacco. Dopo settimane di riflessioni e valutazioni su vari profili, la società rossoblù ha optato per l’attaccante bresciano, rimasto senza squadra dopo le esperienze all’estero e pronto a tornare in Serie A. Manca solo l’ufficialità Bresciatoday.it - Calciomercato, fumata bianca per Balotelli al Genoa: si attende solo l’ufficialità Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ilha deciso: sarà Marioil nuovo rinforzo in attacco. Dopo settimane di riflessioni e valutazioni su vari profili, la società rossoblù ha optato per l’attaccante bresciano, rimasto senza squadra dopo le esperienze all’estero e pronto a tornare in Serie A. Manca

