Calcio: Serie A. Conte "Gran possesso palla e 16 angoli, ora il Milan" (Di sabato 26 ottobre 2024) "Nulla da rimproverare alla squadra, bravi a non innervosirsi", dice il tecnico del Napoli NAPOLI - "Guarderò Inter-Juve perché la passione per il Calcio mi porta comunque a voler vedere una partita di questo spessore. Oggi ho poco da rimproverare alla squadra. Guardo le statistiche che possono vole Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Serie A. Conte "Gran possesso palla e 16 angoli, ora il Milan" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 26 ottobre 2024) "Nulla da rimproverare alla squadra, bravi a non innervosirsi", dice il tecnico del Napoli NAPOLI - "Guarderò Inter-Juve perché la passione per ilmi porta comunque a voler vedere una partita di questo spessore. Oggi ho poco da rimproverare alla squadra. Guardo le statistiche che possono vole

