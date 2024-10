Calcio Prima categoria. Tra Meldola e Real Fusignano è già scontro al vertice (Di sabato 26 ottobre 2024) Con l’incognita del maltempo, tornano in campo a distanza di due settimane (la giornata saltata si recupera il 22 dicembre) le formazioni di Prima categoria. Nel girone G, oggi nell’anticipo gioca il Savarna ospite del Santa Sofia al "Brusati", con i ravennati secondi in classifica a 10 punti con il San Vittore impegnato al Brigata Cremona di Alfonsine col fanalino di coda Only Sport. Di contro il Real Fusignano, capolista solitario, sarà ospite del Meldola in uno scontro di altissima classifica. Nel girone F, la Virtus Faenza cerca punti-salvezza in casa dei bolognesi del Murri, mentre il Cotignola, che lotta per i playoff, ospita il Castel del Rio. Prima categoria 6ª giornata (ore 14,30). Girone G: Santa Sofia-Savarna (ore 15). Sport.quotidiano.net - Calcio Prima categoria. Tra Meldola e Real Fusignano è già scontro al vertice Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Con l’incognita del maltempo, tornano in campo a distanza di due settimane (la giornata saltata si recupera il 22 dicembre) le formazioni di. Nel girone G, oggi nell’anticipo gioca il Savarna ospite del Santa Sofia al "Brusati", con i ravennati secondi in classifica a 10 punti con il San Vittore impegnato al Brigata Cremona di Alfonsine col fanalino di coda Only Sport. Di contro il, capolista solitario, sarà ospite delin unodi altissima classifica. Nel girone F, la Virtus Faenza cerca punti-salvezza in casa dei bolognesi del Murri, mentre il Cotignola, che lotta per i playoff, ospita il Castel del Rio.6ª giornata (ore 14,30). Girone G: Santa Sofia-Savarna (ore 15).

