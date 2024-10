Benevento-Casertana, i convocati di mister Auteri (Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Gaetano Auteri ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per l’11^ giornata del campionato di Serie C Now, Benevento-Casertana. Assenti solo Pinato e Nardi, oltre ai giovani Ciurleo (infortunato) e Avolio, quest’ultimo impegnato con la squadra Primavera. Anteprima24.it - Benevento-Casertana, i convocati di mister Auteri Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Gaetanoha diramato l’elenco dei calciatoriper l’11^ giornata del campionato di Serie C Now,. Assenti solo Pinato e Nardi, oltre ai giovani Ciurleo (infortunato) e Avolio, quest’ultimo impegnato con la squadra Primavera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Verso Benevento-Casertana - possibili due novità nell’undici iniziale - Tempo di lettura: 2 minutiA due giorni dal fischio d’inizio del derby contro la Casertana al “Ciro Vigorito”, ci sono un paio di possibili cambi nell’undici iniziale rispetto al Sorrento nella testa di mister Auteri, ma il tecnico di Floridia non ... (Anteprima24.it)

Serie C : Benevento-Casertana in diretta su Rai 2 - La Serie C torna in chiaro su Rai 2. Il derby campano tra Benevento e Casertana, in programma alle 15.30 al Ciro Vigorito di Benevento, sbarcherà sulla seconda rete nazionale. I giallorossi si trovano in testa alla classifica del Girone C con 22 ... (Sportface.it)

Casertana nel fortino della capolista Benevento - Iori deve valutare tre calciatori : rischio emergenza in difesa - Da un derby all’altro, la Casertana completa la propria settimana di preparazione in vista di una nuova e sentita gara. Dopo la vittoria contro la Cavese, la squadra di Manuel Iori è attesa al Vigorito dal Benevento capolista. I falchetti vogliono ... (Casertanews.it)

Casertana nel fortino della capolista Benevento - Iori deve valutare tre calciatori : rischio emergenza in difesa - Da un derby all’altro, la Casertana completa la propria settimana di preparazione in vista di una nuova e sentita gara. Dopo la vittoria contro la Cavese, la squadra di Manuel Iori è attesa al Vigorito dal Benevento capolista. I falchetti vogliono ... (Today.it)